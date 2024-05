(Di venerdì 24 maggio 2024) Un'indagine condotta da Altroconsumo fa luce sui tempi di attesa per ildelin 19 città italiane: lamigliora rispetto ai mesi scorsi, ma nei grandi centri servono ancora mesi per ottenere il documento. .

Dani Alves ha chiesto al tribunale di Barcellona di essere rilasciato in attesa della sentenza definitiva. L’ex calciatore brasiliano, visto anche in Italia con la maglia della Juventus, era stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per lo stupro di una donna in una discoteca di Barcellona. calcioweb.eu

Qual è ad oggi la situazione del rilascio e rinnovo del passaporto per gli italiani - Qual è ad oggi la situazione del rilascio e rinnovo del passaporto per gli italiani - Un'indagine condotta da Altroconsumo fa luce sui tempi di attesa per il rilascio del passaporto in 19 città italiane: la situazione migliora rispetto ... fanpage

Passaporti in Italia: quanto tempo ci vuole e quanto costano il rilascio e il rinnovo - Passaporti in Italia: quanto tempo ci vuole e quanto costano il rilascio e il rinnovo - A partire dal prossimo luglio, dopo una fase sperimentale avviata lo scorso marzo e conclusi i necessari passaggi normativi, il Passaporto elettronico potrà essere richiesto o rinnovato anche presso i ... hdblog

Spaccio alla luce del sole e prostituzione in ogni anfratto: "Non funziona nemmeno la videosorveglianza" - Spaccio alla luce del sole e prostituzione in ogni anfratto: "Non funziona nemmeno la videosorveglianza" - La situazione del Quartiere Ferrovia di Foggia vista dagli Amici del Viale e descritta nell'incontro del 21 maggio con le associazioni e l'amministrazione comunale ... foggiatoday