Putin pronto al cessate il fuoco in Ucraina | quelle voci sulle mosse dello Zar

Vladimri Putin torna a compiere passi in favore di un cessate il fuoco, nonostante le sue truppe stiano continuando ad avanzare in territorio ucraino, ma dall’Occidente permane un silenzio che sa di imbarazzo. Secondo quanto riporta Reuters, che cita quattro fonti russe che hanno familiarità con le discussioni nell’entourage di Putin, il leader russo ha espresso “frustrazione” a un piccolo gruppo di consiglieri per quelli che considera tentativi sostenuti dall’Occidente di ostacolare i negoziati e la decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di escludere i colloqui. ilfattoquotidiano

