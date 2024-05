Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) In una mossa strategica prima del G7, il presidente russo Vladimirha firmato un decreto che autorizza la confisca delle proprietà americane in Russia nel caso di espropri di beni russi negli Stati Uniti. Questa decisione arriva mentre il G7 sta discutendo sull’utilizzo degli interessi derivanti dagli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina. Nel frattempo, un altro alto ufficiale russo è stato arrestato per corruzione, evidenziando le continue purghe interne.si trova a Minsk per incontrare il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, mentre in Francia è stato effettuato il primo test di lancio di un missile aggiornato con capacità nucleare. Sul fronte ucraino, l’esercito russo continua la sua avanzata nell’est del paese, e la Norvegia ha deciso di chiudere il confine ai turisti russi. “Il presidente russo Vladimira fermare la guerra in Ucraina con un cessate il fuoco negoziato che riconosca lelinee di confine”, hanno detto a Reuters quattro, dicendo che èa combattere se Kiev e l’Occidente non rispondono.