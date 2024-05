Putin - ' negoziati solo sulla base della bozza di Istanbul'

Si è chiusa la settimana della Serie A, in un weekend di quarto turno che di partite di livello ne ha fatte registrare parecchie tra le 14 (nel complesso) disputate. Andiamo a vedere un po’ più nel dettaglio. Nel girone B doppia vittoria del Milano 1946 in virtù di un walk-off messo a segno da Cappellano in gara-1 e, poi, in gara-2 con il sacrificio di Fraulini che vale il 3-2 all’extra inning.

