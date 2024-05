Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento in Ucraina “si stanno realizzando”, ha detto il presidente russo Putin, aggiungendo che le forze di Mosca stanno avanzando ogni giorno in tutti i settori del fronte. ilsole24ore

Inizia oggi, giovedì 16 maggio, la visita di stato di Vladimir Putin in Cina. Il viaggio durerà due giorni. Il presidente russo incontrerà il suo omologo Xi Jinping per parlare di guerra in Ucraina, energia e commercio. «La relazione Cina-Russia oggi è stata conquistata con fatica, e le due parti devono apprezzarla e coltivarla», ha detto Xi a Putin durante l’incontro al palazzo dell’Assemblea Nazionale dei Rappresentanti del Popolo di Pechino. linkiesta

Putin arriva in Bielorussia per una visita di Stato - Il presidente russo Vladimir putin arriva in Bielorussia per una visita di Stato. putin discuterà con il suo omologo bielorusso. periodicodaily

F1, arriva il Gp di Monaco: la Ferrari cerca il compromesso perfetto, può dare l’assalto a Verstappen - F1, arriva il Gp di Monaco: la Ferrari cerca il compromesso perfetto, può dare l’assalto a Verstappen - Gli aggiornamenti portati a Imola dalla Ferrari non sono bastati per arrivare davanti a Red Bull e McLaren. Dare già sentenze però sarebbe sinonimo di poca pazienza: bisogna aspettare i prossimi GP pe ... ilfattoquotidiano

Guerra Ucraina Russia, news. Putin firma decreto che consente confisca proprietà Usa. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Casa Bianca valuta se consentire a Kiev uso armi Usa. LIVE ... tg24.sky