Pure Italia ed Errani Studio | il nuovo sodalizio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 24 maggio 2024)SCEGLIEPER L’ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI Da maggio 2024,seguirà le attività di comunicazione – ufficio stampa e pubbliche relazioni e digital PR – del marchio. I prodottinascono da unoaccurato della Dottoressa Barbara Miglietta, biologa, consulente nutrizionale, naturopata e iridologa e dal desiderio di unire naturalità ed efficacia all’interno di integratori e cosmetici che favoriscano il benessere a 360 gradi. Le formulazioni sono progettate da un team multidisciplinare composto da dottori esperti a cui viene affiancato un supporto costante e continuo, per rispondere alle specifiche esigenze dei clienti guidandoli con consigli personalizzati e mirati, qualunque sia il loro obiettivo. Grazie ad una grande expertise maturata negli anni nei settori Lifestyle, Design, Fashion e Beauty,rappresenta una scelta coerente che rispecchia il piano strategico di crescita del marchio sul mercato, per raccontare una realtà in continua evoluzione con risultati sempre eccellenti.