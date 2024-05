Può quest’uomo salvare l’Europa?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 24 maggio 2024) «Ce qui n’est pas clair n’est pas en français», cita il celebre detto del giornalista francese vissuto nel XVIII secolo Antoine de Rivaroli. E l’estro con cui il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto il suo ultimo, lungo discorso alla Sorbona conferma come oggi l’inquilino dell’Eliseo sia forse la figura politica più attagliata per rappresentare il Vecchio Continente, ergendosi a portavoce dei suoi valori universali. A sette anni dal suo discorso d’insediamento, il 25 aprile scorso Macron ha parlato per oltre due ore del futuro di Francia e Europa, due entità indissolubili secondo la visione gollista per cui, come scriveva Alberto Ronchey, «la politica interna francese non ha altro scopo che servire i fini supremi della politica estera, intesi come prestigio e potenza formali». Tre minacceSe il tema della sovranità europea è rimasto centrale dal 2017 per Macron, le note ottimiste che coloravano i suoi primi discorsi, in cui si annunciava un futuro brillante e un’agenda europea ambiziosa, questa volta hanno assunto toni più gravi e solenni, per non dire apocalittici.