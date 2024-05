Punta Marina | divieto temporaneo di balneazione

La formazione delle squadre - Isola 18 Altro appuntamento in compagnia dell’Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della settima puntata.

Poco fa è andata in onda la settima puntata de L’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria. Gli opinionisti di questa edizione sono Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. In nomination per l’eliminazione di stasera, Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma.

