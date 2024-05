Puff Daddy - nuova accusa di violenza L’ex Cassie Ventura | Mi ha fatta a pezzi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 24 maggio 2024)poi Diddy, all’anagrafe Sean Combs, è stato denunciato pere abusi fisici e psicologici dalla sua ex fidanzata. Accuse che il rapper aveva smentito, salvo poi ritrattare tutto e mostrarsi pentito nel momento in cui sono state diffuse le immagini di quello che, a tutti gli effetti, è stato un violento pestaggio della donna.ha condiviso alcune righe dopo quanto confessato (o meglio, ammesso) dale intanto un’altra donna, April Lampros, ha lanciato le medesime accuse al rapper. Per Combs si tratta dell’ottava denuncia dallo scorso novembre.denunciato persessuale da un’altra donna Non uno ma ben quattro presunti casi disessuale. Questa è la durarivolta ancora una volta a, già balzato agli onori della cronaca per via delle immagini dell’aggressione alla sua ex,, proprio qualche giorno fa.