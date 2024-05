Puff Daddy nella bufera | un’altra donna lo accusa di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024), un mito che crolla. Dopo lo scioccante video in cui il rapper scaraventa a terra e prende a calci l’ex fidanzata Cassie Ventura,lo hato di aggressionee inflizione intenzionale di stress emotivo. Si tratta di April Lampros, che ha raccontato di aver incontrato il cantante nel 1994 quando era una studentessa al Fashion Institute of Technology di New York. Le accuse diApril Lampros hato Sean Combs, alias, di ben 4 casi diche si sarebbero consumati tra gli anni ’90 fino all’inizio degli anni 2000, dopo aver assunto alcol e droghe. La stessa ragazza, rilasciando una dichiarazione alla Cnn, si è detta fiduciosagiustizia, augurandosi che il rapper venga punito in modo che nessuna altrapossa subire ciò che ha dovuto subire lei. La situazione per il rapper si aggrava notevolmente, poiché da novembre questa è l’ottava causa contro di lui, la settima che lodi violenze sessuali.