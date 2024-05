Provoca celiachia e infiammazioni Occhio a questo ingrediente | nei prodotti del supermercato | cosa è e quanto è pericoloso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) C’è stata un’impennata negli ultimi della, un problema con cui hanno a che fare sempre più persone, anche in Italia. Un nuovo studio scientifico, condotto dall’istituto francese INRAE (Istituto nazionale di ricerca per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente) e dall’università canadese McMaster University, e pubblicato sulla rivista Environmental Health Perspectives, ha mostrato la pericolosità per la salute di un additivo alimentare molto utilizzato dall’industria, in particolar modo in riferimento proprio alla. Si tratta del biossido di silicio, che si trova in molti alimenti in polvere, come le capsule di caffè al ginseng, integratori e dispositivi medici. Non solo, ma anche le minestre liofilizzate per neonati, i preparati per caffè e cappuccino istantaneo, uova e latte in polvere, gomme da masticare persino, sfruttando la loro azione “abrasiva” che elimina i residui di cibo dai denti.