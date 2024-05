Prosegue la crisi di Novak Djokovic | fuori in semifinale contro Machac a Ginevra

(Di venerdì 24 maggio 2024)continua a non convincere: il 2024 finora è stato decisamente negativo per il serbo e non riesce a svoltare neppure a. Il numero 1 del mondo, che dovrà raggiungere almeno laa Parigi per mantenere la leadership (e vedere cosa farà Sinner), è stato sconfitto innell’ATP 250 svizzero da Tomascon il punteggio di 6-4, 0-6, 6-1.che aveva cominciato anche discretamente il match, riuscendo a trovare il break grazie a una buona profondità e continuità in risposta, scappando così sul 4-1. Ma da qui in avanti sono cominciati i dolori per il 24 volte campione Slam: tanti errori, arriva male sulla palla, sembra sempre in affanno e in sofferenza, oltre che messo male con gli appoggi.così ne approfitta e con cinque giochi di fila si aggiudica per 6-4 il primo set. Nella pausa tra primo e secondo setsembra moribondo, gli danno una pastiglia per cercare di recuperare energia e tono e nel secondo parziale gli errori finalmente calano,sbaglia tanto e il serbo così gli infligge un bagel.

