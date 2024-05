Proroga supplenze ATA al 31 agosto | in arrivo la nota ministeriale

(Di venerdì 24 maggio 2024) La Flc Cgil fa sapere che è inlache permette dire i contratti dei supplenti ATA dal 30 giugno al 31. Annualmente il ministero emana laper permettere alle scuole di richiedere ladei supplenti per far fronte alle esigenze degli istituti nell'ultima parte dell'anno scolastico. L'articolo . .

Annualmente il Ministero dell'istruzione e del merito emana la nota con le indicazioni per prorogare i contratti di supplenza del personale ATA al 31 agosto. La proroga può essere richiesta dalle scuole in caso di effettivo bisogno. orizzontescuola

Personale ATA: dopo il sollecito della FLC CGIL in arrivo la proroga dei contratti di supplenza - Personale ATA: dopo il sollecito della FLC CGIL in arrivo la proroga dei contratti di supplenza - Apprendiamo per le vie brevi che il MIM sta per diramare la nota che autorizza il prolungamento dei contratti di supplenza del personale ATA fino al 31 agosto. flcgil

Piano Estate: differito al 31 maggio il termine per la presentazione delle candidature - Piano Estate: differito al 31 maggio il termine per la presentazione delle candidature - Una proroga fatta con colpevole ritardo. Le scuole lasciate sempre più sole alle prese con la difficile gestione quotidiana. flcgil

Da Recurrent Energy fino a 1,3 miliardi per le rinnovabili - Da Recurrent Energy fino a 1,3 miliardi per le rinnovabili - La piattaforma di sviluppo Recurrent Energy, controllata da Canadian Solar, mette sul piatto fino a 1,3 miliardi di euro di finanziamenti sostenibili per accelerare il portafoglio di energia rinnovabi ... ansa