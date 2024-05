Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera - venerdì 24 maggio 2024

Lilian More annuncia nuove date live e anticipazioni discografiche, distinguendosi per l’audacia e lo spirito innovativo. Andiamo a saperne di più. “The Best You’ve Ever Known” di Lilian More In un panorama musicale sempre più dinamico, l’artista Lilian More emerge per la sua audacia e il suo spirito innovativo e con entusiasmo annunciamo la pubblicazione del suo ultimo singolo, “The Best You’ve Ever Known“.

