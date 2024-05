Pronta la nuova velostazione | 90 posti bici all’Ospedale Papa Giovanni XXIII

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bergamo. Èe operativa ladell’Ospedale, un’infrastruttura da 90, realizzata dal Comune di Bergamo a servizio dell’Ospedale di Bergamo, dei suoi utenti e dei suoi dipendenti. Si concretizza così la realizzazione di un ulteriore servizio finalizzato al miglioramento dell’accessibilità della struttura ospedaliera e del collegamento ferroviario e il potenziamento dell’interscambio modale tra trasporto pubblico, mobilità pedonale e ciclistica negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro per quel che riguarda tutta l’area dell’Ospedale. Tra gli utenti ci sono anche gli utilizzatori della vicina stazione ferroviaria “Bergamo Ospedale”: l’infrastruttura è infatti localizzata a pochi passi dalla stazione ferroviaria, consentendo quindi agli utenti di raggiungere la fermata del treno in modo sicuro e sostenibile. L’opera è stata presentata lo scorso settembre, durante la scorsa Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, e sono serviti alcuni mesi per il suo completamento.

Nell’ultima puntata di iMPACT, Rosemary ha dato vita ad un promo dichiarando di aver perso tutto negli ultimi anni. La morte di The Bunny (Allie ndr), Taya Valkyrie bloccata nell’Undead Realm e infine il recente infortunio di Jessicka Havok patito per mano di Ash By Elegance. zonawrestling

L’imprenditore Thomas Zilliacus ci riprova. Così come fatto in passato con la nostra redazione, l’uomo d’affare finlandese ribadisce il suo interesse per l’Inter e rincara la dose anticipando le sue prossime mosse. Le sue parole durante un suo intervento a TV Play su Twitch. inter-news

Mercedes-Benz EQA 350 Progressive Advanced Plus 4matic nuova a Bolzano/Bozen - Mercedes-Benz EQA 350 Progressive Advanced Plus 4matic nuova a Bolzano/Bozen - DEK:[8154459] - VSID001143 ----- CONCESSIONARIA UFFICIALE RENAULT & DACIA----- - IN pronta CONSEGNA; - POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI; Il prezzo indicato non comprende eventuali spese per ... automoto

Operativa la nuova velostazione da 90 posti bici all’ospedale Papa Giovanni - Operativa la nuova velostazione da 90 posti bici all’ospedale Papa Giovanni - È pronta e operativa la nuova velostazione dell’Ospedale Papa Giovanni, un’infrastruttura da 90 posti bici, realizzata dal Comune di Bergamo a servizio dell’ospedale di Bergamo, dei suoi utenti e dei ... ecodibergamo

Dr dr 5.0 5.0 s3 1.5 Bi-Fuel GPL nuova a San Dona' Di Piave - Dr dr 5.0 5.0 s3 1.5 Bi-Fuel GPL nuova a San Dona' Di Piave - Annuncio vendita Dr dr 5.0 5.0 s3 1.5 Bi-Fuel GPL nuova a San Dona' Di Piave, Venezia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ... automoto