Proger - per crescere all' estero serve supporto delle istituzioni

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Sono convinto che dobbiamo lavorare su entrambi i fronti, pubblico e privato, per faril sistema Paese. Come privati, dobbiamo aumentare le competenze ed essere più disposti a fare squadra, ma non possiamo prescindere da un sempre più strategicopolitico e finanziario da parte". Lo ha detto Marco Lombardi, Ceo di, società di engineering & management, durante l'evento 'Internazionalizzazione: sfide e opportunità nelle finanze globali' organizzato da LUISS Business School. Come si legge in una nota della società, Lombardi ha portato sul palco l'esperienza internazionale di, che in oltre 20 anni ha collezionato esperienze in Africa, Medio Oriente e Asia Centrale. Soffermandosi su uno dei progetti più ambiziosi che l'azienda ha intrapreso negli ultimi anni: i nuovi Headquarters di Petrobel in Egitto. "Un'iniziativa immobiliare da 160 milioni di euro in cuista svolgendo il ruolo di imprenditore e general contractor, un ruolo inconsueto per una società di ingegneria come la nostra".