Probabili formazioni NAPOLI-LECCE

(Di venerdì 24 maggio 2024) : DUBBI OSIMHEN E RRAHMANI, RISCHIANO FALCONE E KRSTOVIC– In contemporanea ad Atalanta-Torino, l’ultima domenica della Serie A 2023/2024 proporrà alle ore 18:00 il match fra. Entrambe le squadre hanno poco da chiedere al campionato, con gli azzurri che sono matematicamente in corsa per un posto in Conference ma che probabilmente chiuderanno un’annata molto deludente fuori dalle coppe europee, mentre i salentini hanno raggiunto con largo anticipo l’obiettivo salvezza.IN CASA: qualche dubbio per mister Calzona. Davanti a Meret, sono da valutare le condizioni di Rrahmani (pronto Ostigard al suo posto), completano la difesa Di Lorenzo, Juan Jesus e Olivera. In mezzo al campo confermati Anguissa, Lobotka e Cajuste (dalla panchina Zielinski), così come Politano e Kvaratskhelia sugli esterni d’attacco. Per il ruolo di punta Osimhen scalpita ma non è ancora recuperato, si scalda dunque Simeone.