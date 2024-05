‘Primavera Mozartiana’ alla Reggia di Caserta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Primavera Mozartianadi… e in Terra Laboris… sulla via di Mozart, nella Cappella Palatina all’interno della cornice delladi. Appuntamento con la “Primavera Mozartiana”diprosegue sabato 25 maggio alle ore 17.30 con il concerto dell’Orchestra da Camera di, diretta da Antonino Cascio e con la L'articolo proviene da Espresso napoletano. .

Ex Macrico, tutto fermo, parte la petizione popolare. Le ragioni e dove firmare - Ex Macrico, tutto fermo, parte la petizione popolare. Le ragioni e dove firmare - Ex Macrico, tutto fermo, parte la petizione popolare. Le ragioni e dove firmare. Questo weekend i banchetti per firmare si troveranno: Sabato 25/05 e domenica 26/05 dalle 10:30 alle 13:00 a Villa Giaq ... casertaweb

Caserta, alla Reggia e in Terra di Lavoro concerti “sulla via di Mozart” - caserta, alla reggia e in Terra di Lavoro concerti “sulla via di Mozart” - Dopo l’avvio con il concerto di sabato 18 maggio alla Cappella Palatina in concomitanza con la Notte Europea dei Musei, ospite d’eccezione Simon Zhu, ... ilmattino

Domenica al Museo: Reggia gratis per la Festa della Repubblica. ECCO COME prenotarsi - Domenica al Museo: reggia gratis per la Festa della Repubblica. ECCO COME prenotarsi - caserta. Il 2 giugno è Domenica al Museo. Per il giorno della Festa della Repubblica Italiana, la reggia di caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con ... casertace