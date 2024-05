Prima Pagina IN Edicola | grana Lautaro Martinez per Oaktree

(Di venerdì 24 maggio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT L’Italia di Spalletti senza Immobile e con Fagioli. Gruppo giovane che punta sul blocco Inter. Locatelli escluso, in raduno dal 31. TUTTOSPORT Il rinnovo diper. L’agente batte cassa: «Inter a vita? Sì, ma…». Camaño: «Vale quanto Mbappe e Haaland». Per il fondo Usa subito un caso spinoso. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati .

“Sbatti il mostro in prima pagina”. C’erano (anche) allora fake news - “Sbatti il mostro in prima pagina”. C’erano (anche) allora fake news - La legge bavaglio “Il motivo della privatezza è forse strumentale, ma non sono sufficientemente preparato per dire se sia un attacco alla libertà di stampa: ho già avuto incidenti con la destra, non ... ilfattoquotidiano

Marco Bellocchio a Cannes 2024: La Russa, il fascismo e il remake de I pugni in tasca con Josh O'Connor - Marco Bellocchio a Cannes 2024: La Russa, il fascismo e il remake de I pugni in tasca con Josh O'Connor - Il regista di Rapito torna a Cannes per presentare, la versione restaurata, del suo Sbatti il mostro in prima pagina del 1972, in cui appare un giovane militante Ignazio La Russa ... vanityfair

Sbatti il mostro in prima pagina: Marco Bellocchio sull'attuaità del film, al Festival di Cannes in versione restaurata - Sbatti il mostro in prima pagina: Marco Bellocchio sull'attuaità del film, al Festival di Cannes in versione restaurata - Nella sezione Cannes Classics del settantasettesimo Festival di Cannes c’è Sbatti il mostro in prima pagina in versione restaurata. Marco Bellocchio, al lavoro sulla serie su Enzo Tortora, parla del f ... comingsoon