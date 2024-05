Previsioni estate 2024 - che tempo farà | le proiezioni stagionali del meteorologo Nanni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bologna, 24 maggio– L’è alle porte: sarà molto calda? Quasi sicuramente sì, ma non da record. A dichiararlo è ilAmpro, Roberto, che entrando nello specifico dei mesi estivi spiega: “Giugno potrebbe risultare più caldo della norma (+0.5-2°C) soprattutto sul versante adriatico, questo a causa di ripetuti passaggi instabili provenienti da una probabile circolazione ciclonica centrata sull’Europa occidentale che potrebbero interessare soprattutto il nord-ovest italiano e parte delle aeree tirreniche. Luglio e agosto da caldo a molto caldo (+1/+2°C) su buona parte dell’Europa meridionale: questo grazie all’espansione dell’anticiclone atlantico”. In questi due mesi però ci saranno anche “masse d’aria subtropicali particolarmente energiche” che manterranno “più asciutti e secchi i settori occidentali europei”. Tradotto: le ondate di calore di calore saranno più probabili nel mese di luglio e in parte di agosto.

