Prevenzione - incontro di Cna da Fisiomed

Boom di intervenuti, a Zelo Buon Persico, per la Settimana nazionale della prevenzione oncologica. Comune e Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) hanno promosso due incontri di sensibilizzazione, il 18 e 20 marzo, nella sede associativa del “Filo d’Argento“ per approfondire conoscenze e diffondere informazioni utili sugli stili di vita sani per contrastare l’insorgenza di tumori.

ilgiorno