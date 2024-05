Prepararsi al cambio armadio Incontri per invecchiare meglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cinqueperin modo attivo e più felici. Il percorso si inserisce all’interno di “Codogno Dementia Friendly Community“, l’iniziativa coordinata dalla Fondazione Opere Pie Riunite con il Comune, l’Asp Basso Lodigiano e l’Associazione Amici della Casa di Riposo, con il patrocinio della Federazione Alzheimer Italia. È partito ieri il ciclo diformativi e informativi gratuiti promossi da Ufficio di Piano e Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno per aiutare anziani e familiari. Si potranno così comprendere i bisogni degli over 65 per gestirli al. I promotori sono L’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi con la Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno e gli enti partner del Progetto Silver finanziato dal bando Welfare in Ageing di Fondazione Cariplo. Ieri il debutto con “L’invecchiamento: stagione della vita. Comealdell’“. Le altre date sono giovedì 20 giugno con “Un boccone alla volta“; giovedì 4 luglio con “Passo dopo passo“; il 12 settembre sul tema “Una palestra per la mente“ e infine il 3 ottobre con “Ricomincio da ME“.