Premio Giovanni Parisi ad Alessandra Marano | vince la ricerca sulla tracce di metalli pesanti nel latte materno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilè stato attribuito alla studentessa federiciana in Scienze Chimiche, con la sua tesi dal titolo “Validazione di un metodo di analisi per la determinazione di elementi in traccia nel siero ematico”, relatore Marco Trifuoggi. E’ stata considerata la migliore tra le 26 in concorso e premiata durante la cerimonia che si è svolta il 22 maggio, presso l’Aula magna del Centro congressi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in Via Partenope, in memoria dello scienziato e Professore Ordinario di Biologia generale presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Napoli “Federico II”. Particolarmente significativo è stato ritenuto, ai fini del riconoscimento, il riferimento all’inquinamento ambientale e ai potenziali danni per la salute umana negli elaborati che hanno dimostrato la presenza di, nel, nel siero ombelicale e nel liquido seminale.