Premierato - Meloni | O la va o la spacca  Nessuno mi chieda di salvare la sedia o di restare qui a sopravvivere

(Di venerdì 24 maggio 2024) AGI - Fa capire di non volersi lasciare intimidire dalle proteste dell'opposizione, sulle riforme costituzionali che saranno votate il 18 giugno nell'Aula del Senato per il primo passaggio la premier Giorgiaè netta: "O lo va o la. Nessuno midilao diqui a". Le argomentazioni che rilancia il presidente del Consiglio al festival dell'Economia a Trento per promuovere il ddl Casellati sono le stesse di sempre: "È una riforma necessaria. Oltre che una misura democratica è una misura economica, perché la stabilità di un governo rafforza le opportunità di far crescere l'economia". Il riferimento è al passato, "noi abbiamo avuto governi che in media sono durati un anno e mezzo. Quando ho un orizzonte così breve non posso fare investimenti. Se invece un governo ha cinque anni per lavorare può mettere in campo una strategia". E dunque con il"la politica stabile si riprende il suo ruolo: è meno sottoposta alle pressioni delle lobby.