Premierato - Casellati | Nessun duello Meloni-Mattarella Sui senatori a vita la sinistra gioca al totocalcio

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Oggi si continua a figurare unche non c’è tra. Questa riforma non riguarda l’attuale governo ma la prossima legislatura e il prossimo Capo dello Stato”. Così il ministro delle Riforme, Elisabetta, ospite del Festival dell’economia a Trento, che rispedisce al mittente la narrazione delle opposizioni sulo scippo al Colle,a deriva plebiscitaria,uomo solo al comando.o scontro”Le prerogative del presidente della Repubblica rimangono intatte”, sottolinea la ministra sulla riforma che porta il suo nome, in questi giorni in discussione al Senato tra le grida delle. “C’è una Costituzione che elenca i poteri eo di questi viene toccato. Il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio supremo di Difesa, lo stop alla promulgazione delle leggi, i poteri di controllo.

