Premi MVP Serie A 2023-2024 | tutti i vincitori Risolto il ‘giallo’ Lautaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ultimo weekend diA, poi la stagionedel massimo campionato italiano passerà agli archivi. In attesa delle ultime gare che decreteranno la classifica finale, la LegaA ha assegnato iMVPper la varie categorie dei protagonisti che hanno brillato nell’annata che sta per concludersi. Scorpacciata di trofei per l’Inter Campione d’Italia, com’era prevedibile. Un titolo a testa per Juventus e Milan (la grande delusa della stagione), così come per Bologna e Monza.A: perchèMartinez non figura fra gli attaccanti? Al momento delle 3 nomination per i candidati alo MVP dellaper la categoria attaccanti, i tifosi dell’Inter hanno criticato l’assenza diMartinez. Del resto, il capocannoniere dellaA con 24 gol come può non essere fra i migliori attaccanti mentre Vlahovic (16), Dybala (13 e 9 assist) e Leao (8 e 9 assist) sì? Il motivo è presto detto:Martinez è l’MVP del Campionato diA.