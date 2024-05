Premi Mad for Science Studenti del Terragni sul gradino più alto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) OLGIATE COMASCO Il liceo scientificodi Olgiate Comasco è il vincitore del primoo, assegnato durante l’ottava edizione di "Mad for", il concorso nazionale promosso dalla Fondazione Diasorin, che invita le scuole a elaborare una serie di esperienze didattiche, e a progettarne l’implementazione nel laboratorio scientifico scolastico. Il liceoha partecipato con il progetto "Pla: un futuro sostenibile?", in linea con il tema di quest’anno: le biotecnologie. Il team diha vinto 75mila euro per implementare il proprio biolaboratorio a partire dall’anno scolastico in corso. "Il progetto – hanno spiegato gliSperanza Avino, Noemi Caputo, Marco Bonardi, Giovanni Gaion, Beatrice Mauri e la professoressa Silvia Boi - riguarda una bioplastica che viene utilizzata dalle stampanti 3D, e ci aspettiamo che in futuro sia molto presente nei rifiuti. Prevede tre possibili destini per questa plastica e come possibilmente verrà riciclata, compostata o si biodegraderà nell’ambiente.