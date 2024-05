Postiglione | ok al PUC e alla sdemanializzazione dell’area Pip Il sindaco | Così rispettiamo norme e programmiamo sviluppo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Puc e Area Pip,il futuro del nostro paese attraverso il rispetto dellenazionali e la pianificazione dellodel territorio”., ildel Comune di, Carmine Cennamo, annuncia le novità approvate da Palazzo di città. Nei giorni scorsi infatti, la Regione Campania ha pubblicato sul Burc n.29 del 20.05.2024, il Piano Urbanistico Comunale che è stato approvato con delibera di giunta comunale n.58 del 26.4.2024. “A distanza di vent’anni da quando fu approvato l’iter- spiega ilCennamo-finalmente anchesi è dotato del Piano Urbanistico Comunale che ora ha fatto scattare le cosiddettedi salvaguardia ed entro i termini previsti dlegge ed i cittadini potranno presentare le osservazioni. Con il Puc – dice il primo cittadino- sono in arrivo importanti novità che programmano il futuro diin termini di, tutela dell’agroalimentare e dell’economia, poiché tale documento prevedere l’incremento degli indici residenziali all’interno del centro abitato, l’istituzione di un’area artigianale sita lungo la strada statale 19, l’istituzione di una zona aturistico e commerciale nei presso dello svincolo autostradale, mentre per le aree rurali sarà privilegiata l’attività agroalimentare con vincoli più ristretti volti a ridurre il consumo di suolo e preservare l’agricoltura”.

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato siglato ieri sera, presso la sede di Palazzo di Città, il protocollo d’intesa per il rilancio e la programmazione turistica, tra il Comune di Postiglione e le aziende del territorio postiglionese. anteprima24

Postiglione, consegnato a Palazzo di Città un riconoscimento al volto televisivo "Marione" - postiglione, consegnato a Palazzo di Città un riconoscimento al volto televisivo "Marione" - Cronaca: postiglione (Sa). È stato consegnato questa mattina, presso l'aula consiliare di Palazzo di Città, a postiglione, un attesta ... cilentonotizie

