Possesso di stupefacenti - in arresto 35enne di Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn particolare, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze, gli agenti della Squadra Mobile procedevano al controllo di una persona originaria di Monteforte Irpino sospettata di detenere sostanzeper la cessione a terzi. La successiva perquisizione consentiva di rinvenire circa 800 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo hashish e 211 grammi del tipo marijuana, sostanze contenute in diverse buste di cellophane alcune sigillate ermeticamente. Nel medesimo contesto erano rinvenuti e posti in sequestro bilancini di precisione e oggetti per il confezionamento in dosi, oltre la somma di danaro in banconote di vario taglio per complessivi euro 3.750,00. I successivi accertamenti, mediante “narcotest”, effettuati presso il laboratorio di Polizia Scientifica, confermavano i sospetti sulla natura delle sostanze sequestrate.