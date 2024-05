Portale Dublino New York - siamo andati a provarlo ed è stato fantastico

"Qualche considerazione sul metodo di questo provvedimento. Non è stato facile. Perché il gruppo di Forza Italia non solo si è astenuto sull'emendamento governativo ma ha anche votato con l'opposizione. Nonostante l'atteggiamento di Forza Italia l'emendamento è stato approvato e i lavori si sono chiusi in maniera ordinata con il mandato al relatore a Salvitti". quotidiano

“Nel primo tempo eravamo nettamente diversi come atteggiamento rispetto alla partita contro la Juventus. L’approccio del Verona probabilmente ci ha sorpreso e siamo andati nel pallone. Avevamo preparato la partita in tutt’altra maniera: i due gol di svantaggio erano complicati da rimontare”. sportface

Massolo: «Siamo in mondo senza guida e non sappiamo dove stiamo andando» - Massolo: «siamo in mondo senza guida e non sappiamo dove stiamo andando» - «Quello che sta succedendo è che stiamo uscendo dall’ordine mondiale liberale, a guida occidentale e basato sul libero mercato, senza ancora sapere verso quale altro assetto stiamo andando». Iran, Med ... panorama