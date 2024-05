pomezia | %20il%20sindaco%20Felici%20fa%20un%20bilancio%20del%20primo%20anno%20di%20mandato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – “Cari cittadini, è trascorso il mio primo anno da sindaco della nostra città! Un anno intenso, di grande lavoro, con tanti punti portati a termine e tanti altri progetti in cantiere per il bene die dei pometini. Colgo l’occasione per raccontarvi brevemente alcuni aspetti di ciò che da me e dalla mia Amministrazione è stato fatto in questi primi 12 mesi”. E’ quanto dichiara il sindaco di, Veronica Felici, in un video pubblicato sui social media. “Inizio da un punto del quale sono molto contenta e orgogliosa: finalmente, dopo anni, la nostra città è tornata ad essere una città aperta. Incontrare i cittadini, confrontarmi con loro, accoglierli nel mio ufficio – nel limite del possibile della mia agenda – o far loro visita nelle varie associazioni e comitati di quartiere: era questo che avevo promesso in campagna elettorale ed è ciò che in questo anno sono riuscita a rendere concreto e continuerò a farlo” aggiunge Felici, per poi sottolineare: “Ciò significa tempo, energie, attenzione, pazienza, ma significa anche la soddisfazione di vedere i miei cittadini che finalmente si sentono ascoltati nelle loro esigenze e compresi nei loro disagi, non più soli e con qualcuno che fa di tutto per risolvere i loro problemi.