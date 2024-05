Poco Pad | il nuovo arrivato per lavoro e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha svelato due nuovi smartphone, ilF6 e l’F6 Pro, ma insieme a loro arriva anche un altro dispositivo:Padha svelato due nuovi smartphone, ilF6 e l’F6 Pro, ma la sorpresa è stata sicuramente un terzo dispositivo: il primissimo tablet dell’azienda, chiamato semplicementePad. Si tratta di un dispositivo pensato principalmente per l’e per la produttività. Il fiore all’occhiello delPad è sicuramente il display. Si tratta di un ampio pannello LCD da 12.1 pollici con refresh rate a 120Hz, risoluzione 2.5K e ben 68 miliardi di colori (12-bit). La luminosità massima raggiunge i 600 nit, mentre per una lettura confortevole anche in ambientiilluminati è presente la tecnologia DC dimming che elimina lo sfarfallio.Pad: un tablet pensato perSecondo, il Pad è progettato per offrire un’esperienza ottimale sia per chi cerca un dispositivo multimediale che per chi ha esigenze lavorative.