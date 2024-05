Playoff Serie B | date - squadr - regolamento

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Parma di Fabio Pecchia primo in classifica, insieme al Como, ha raggiunto la promozione inA. La terzaa salirà inA attraverso.

Il live in diretta di Virtus Bologna-Venezia, sfida valida come gara-1 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Comincia il testa a testa tra queste due squadre, alla caccia di un posto in finale: sia gli uomini di coach Banchi che quelli di coach Spahija arrivano all’appuntamento a pari condizioni, con il peso delle cinque gare giocate ai quarti di finale. sportface

Il Venezia batte il Palermo e vola in finale Playoff - Il Venezia batte il Palermo e vola in finale playoff - Il Venezia con una prova di forza batte 2-1 il Palermo e vola in finale playoff contro la vincente di Cremonese-Catanzaro che si giocherà domani sera. I rosanero hanno potuto ben poco contro la squadr ... sportpaper

Il Venezia batte ancora il Palermo e vola in finale playoff Serie B: partita decisa nel primo tempo - Il Venezia batte ancora il Palermo e vola in finale playoff serie B: partita decisa nel primo tempo - Il Venezia è la prima squadra ad accedere alla doppia finale playoff di serie B. I lagunari battono il Palermo anche nella semifinale di ritorno dopo lo 0-1 del Barbera. Al Penzo finisce 2-1. fanpage

Il Venezia supera 2-1 il Palermo e stacca il pass per la finale playoff di Serie B: sfiderà la vincente tra Cremonese e Catanzaro - Il Venezia supera 2-1 il Palermo e stacca il pass per la finale playoff di serie B: sfiderà la vincente tra Cremonese e Catanzaro - Il Venezia vince anche la semifinale di ritorno contro il Palermo e stacca il pass per la finale playoff di serie B dove affronterà la vincente tra Cremonese e Catanzaro. Al Penzo ... ilmessaggero