Playoff Serie B 2024 | il Venezia domina il Palermo e vola in finale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si è concluso il match tra, incontro valevole per il ritorno delle semifinalidiB 2023/24. Illa partita e accede allavincendo 2-1 (3-1 totale) con unche paga un primo tempo timido e poco reattivo. Nel primo tempo i lagunari partono fortissimo, subito al secondo minuto ci prova Zampano ma è Tessmann a portare ilin vantaggio nemmeno due minuti più tardi: si porta la palla sul destro e da posizione defilata calcia centrando il sette, beffando Pigliacelli che tutto si aspettava tranne che una conclusione. Iltimidamente reagisce ma in ripartenza paga tutta l’esplosività dei ragazzi di Vanoli: prima Pohjanpalo va vicino al raddoppio, poi ci provano Candela e Lella ma senza grandi risultati. Al 26? Joronen fa un miracolo sul colpo di testa di Segre e successivamente lancia Pierini: Graves salva il risultato deviando in angolo.

