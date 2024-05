Playoff Primavera - Sassuolo-Atalanta | dove vederla in tv e streaming

SASSUOLO Si gioca un pezzo di possibile scudetto, la Primavera del Sassuolo. Al via oggi al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), i playoff del campionato Primavera 1 Tim. Ad aprire il programma sarà proprio la squadra di Emiliano Bigica, che affronta l’Atalanta, piazzatasi quarta. sport.quotidiano

Pisa, 19 maggio 2024 - La Primavera del Pisa Sporting Club dice addio ai sogni promozione al termine di una gara giocata ad altissimo livello e con un ko arrivato soltanto dopo i calci di rigore. Sarà il Venezia a proseguire il cammino in semifinale; i lagunari, dopo aver sofferto per laghi tratti la superiorità dei nerazzurri, hanno avuto il merito di non arrendersi dopo il gol del meritato vantaggio pisano segnato da Sapola a 8 minuti dalla fine dei supplementari.

