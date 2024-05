Playoff NBA 2024 - Brown trascina e Haliburton si fa male | Boston avanti 2-0 contro Indiana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lo show di Jaylen, l’infortunio di Tyrese. Sono i due volti di gara-2 delle finali di Eastern Conference al TD Garden, dove iCeltics, a differenza di quanto fattoMiami e Cleveland, non si fanno sorprendere dagliPacers e salgono 2-0 nella serie. È di 126-110 il punteggio finale di una partita che dalla seconda metà del secondo quarto è stata poche volte in equilibrio. Dopo aver toccato il +16 di vantaggio,subisce il tentativo di rimonta di(68-66), ma proprio nel momento migliore degli ospiti, i padroni di casa tornano a ritrovare confidenza al canestro e in difesa. Protagonista di gara-2 è uno scatenato Jaylenche mette a referto 40 punti (eguagliato il massimo in carriera ai) in 36 minuti. Al resto pensano Jayson Tatum (23 punti e 6 rimbalzi) e Derrick White (23 punti con 4/8 dall’arco), entrambi infallibili ai liberi (7/7 in due).