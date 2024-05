Play off Domani si decidono le semifinaliste

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo le gare di andata, le otto squadre che ambiscono alla promozione in serie C si preparano alla gara di ritorno in agendasera che decreterà le. Nelle gare di andata dei quarti di finale deioff nazionali di Serie C, Catania e Benevento hanno battuto di misura, davanti al pubblico di casa, Avellino e Torres, mentre è finita 1-1 tra Juventus Next Gen e Carrarese. Dopo il rinvio per l’allerta meteo di martedì, mercoledì si è giocata la gara tra Vicenza e Padova, valevole per l’andata dei quarti di finale deioff nazionali di Serie C. Al Romeo Menti il Vicenza ha battuto la formazione dell’ex Grifo Oddo per 2-0, grazie alle reti, una per tempo, di Ferrari. Risultati molto in bilico, con il Vicenza che ha qualche chance in più degli altri, alla vigilia, di approdare alle semifinali. Sale la febbre in casa Vicenza dopo il successo nella gara di andata. Esauriti, infatti, in meno di un’ora i 1.