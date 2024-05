Pizzimenti nuovo diesse Voglio dare continuità a quanto fatto di buono Il suo vice sarà Zebi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Da collaboratore alla gestione tecnica a direttore sportivo della prima squadra. È questa la parabola di Marcello, ormai ex ‘’ di Roberto Goretti, promosso al comando dopo la partenza del dirigente umbro verso la Fiorentina. Dopo i ringraziamenti di rito, queste le prime parole di: "Sono molto contento di portare avanti e non disperdere il lavorofino ad oggi in granata. In una linea condivisa a tutto tondo con il club, raccogliamodinella passata stagione e diamosotto l’aspetto tecnico e strutturale proiettandoci alla Reggiana del futuro. Ho già potuto apprezzare il valore delle persone che abitano questa città, ritenendomi ancora più felice oggi di proseguire a Reggio il mio percorso umano e professionale".avrà comeMoreno, 44 anni, di Gubbio, ex team manager del Perugia e ultimo incarico daa Novara nella stagione 2022-23.