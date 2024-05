Pizza e succo di frutta E se fosse la nuova frontiera degli abbinamenti?

(Di venerdì 24 maggio 2024) Letteralmente significa abbinamento alimentare, ma il food pairing oggi è un concetto molto più ampio. Di base si tratta di associare uno o più alimenti che stanno bene insieme per motivi di composizione molecolare. Negli ultimi anni sono stati fatti molti studi a riguardo, ma in realtà questa.

Assenze di pizzaioli illustri e sconti sugli spazi. Le polemiche sul “Pitti Pizza & Friends” di Firenze - Assenze di pizzaioli illustri e sconti sugli spazi. Le polemiche sul “Pitti pizza & Friends” di Firenze - Per riavvolgere il filo, occorre riprendere l’inchiesta lanciata in origine da Il Forchettiere, che spiega come proprio l’avere fatto rientrare il “Pitti pizza & Friends” come evento formativo ed ... gamberorosso

Internazionali, dalla Pizza Drop Shot all’Orange Smash”: la Sinner mania si sposta a tavola al Foro Italico - Internazionali, dalla pizza Drop Shot all’Orange Smash”: la Sinner mania si sposta a tavola al Foro Italico - Per ammirarlo in campo agli Internazionali di tennis dovranno attendere l’anno prossimo. Intanto, per ora, se lo gustano tra piatti e menù dedicati sulle tavole del Foro Italico. ilmessaggero

Internazionali di tennis da Pizza Drop Shot a Orange Smash, la Sinnermania si sposta a tavola - Internazionali di tennis da pizza Drop Shot a Orange Smash, la Sinnermania si sposta a tavola - Particolarmente apprezzato il “Carota Break”, un delizioso muffin alle carote. adnkronos