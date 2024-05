Pizza da record in spiaggia | Vogliamo sfornarne 20mila

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un vero boom di pizzerie nel centro storico di Rimini. Quello che è accaduto negli ultimi mesi non ha precedenti. Da Berberè a Pizzium, passando per Giulietta e No...Strano City, in poco tempo sono aumentate le opportunità di gustare pizze nel cuore della città. "Ma la vera sfida è sulla sabbia": ne è convinto iliolo Alessandro Medoro, pescarese trapiantato a Rimini. Dopo la prima stagione in riviera al Melanina, locale sulladi Rimini, ha deciso di lanciare una nuova sfida sull’arenile: "Sforneremopizze quest’anno, più del doppio rispetto al 2023. Non credo che nessuno ci sia mai riuscito sulladi Rimini, macavalcare il trend e il successo che la nostrasta riscuotendo in città". Medoro è tornato in città dopo essere sceso a Napoli per partecipare come ospite all’Arcimboldo d’Oro International Festival, che lo scorso novembre lo aveva premiato come uno tra i miglioriioli italiani del 2023.