Piscina chiusa a Casate Ora il Sinigaglia

(Di venerdì 24 maggio 2024)non a norma. Il Comune di Como deve chiuderla per un maxirestyling che alla fine permetterà di aumentare la capienza a trecento persone in più. La speranza è che lacoperta del centro sportivo dipossa riaprire in tempo per settembre. L’impianto esterno invece continuerà a funzionare nella stagione estiva. Si tratta dei lavori legati all’aggiornamento del Certificato di Prevenzione incendi, all’abbattimento delle barriere architettoniche, agli adeguamenti igienico-sanitari e alle normative relative ai carichi. Di fatto una serie di opere edili e impiantistiche alle strutture del compendio che si compone del centro natatorio e del palazzetto del ghiaccio per conformarsi a quanto rilevato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza e alle richieste imposte sia dall’ATS Insubria che dal CONI (il comitato olimpico nazionale italiano). L’importo delle opere supera i 600mila euro.

