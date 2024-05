Pioli lascia il Milan a fine stagione - è ufficiale Il club | interrotto il rapporto professionale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’annuncio era atteso per oggi ed è arrivato. Stefanolascerà il. Ile l’allenatore hanno trovato l’accordo. Non si tratta di un’esonerò,riceverà una buona uscita e sarà subito libero di trovare un’altra squadra. Il comunicato del“ACe Stefanocomunicano che nella prossimanon proseguiranno insieme, intendendo interrompere ilche li lega da ottobre 2019. Ilringrazia con affetto Stefano, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato ilstabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del. Stefanoringrazia ilper l’opportunità di far parte della Storia di questo gloriosoe esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale diello e di Casaper il supporto e la grande professionalità.