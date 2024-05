Pioli - futuro ancora in Italia? Atalanta pista calda nelle quot - Napoli e Bologna alla finestra

Sabato sera, Milan-Salernitana sarà l’ultima partita di Stefano Pioli come allenatore del Milan. Dopo quasi 5 anni passati in panchina, le strade tra il tecnico emiliano e i rossoneri si divideranno. La notizia era nell’aria già da diverse settimane, le voci sull’esonero si sono fatte insistenti dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma e la successiva sconfitta nel Derby di Milano che ha consegnato lo Scudetto della seconda stella all’Inter. calcioweb.eu

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. calcionews24

Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan: la nota è arrivata dalla società rossonero proprio pochi istanti fa Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan: la nota è arrivata dalla società rossonero proprio pochi istanti fa. calcionews24

MERCATO - Pioli, futuro ancora in Italia Atalanta pista calda nelle quote, Napoli e Bologna alla finestra - MERCATO - pioli, futuro ancora in Italia Atalanta pista calda nelle quote, Napoli e Bologna alla finestra - Stefano pioli lascia la panchina del Milan. Lo ha comunicato il club rossonero, interrompendo così un percorso di quasi cinque anni, coronato dal tricolore 2021/22. E ora Nel tourbillon di panchine d ... napolimagazine

Milan, Pioli saluta: la mossa dei tifosi stupisce tutti - Milan, pioli saluta: la mossa dei tifosi stupisce tutti - La posizione dei tifosi rossoneri tra l'omaggio all'ormai ex tecnico e la contestazione nei confronti della società ... spaziomilan

Sky - Risalgono le quotazioni di Pioli: la sua posizione acquisisce più peso - Sky - Risalgono le quotazioni di pioli: la sua posizione acquisisce più peso - Ultime sul futuro della panchina del Napoli. Come scrive la redazione di Sky Sport, Francesco Calzona saluterà al termine del campionato ... tuttonapoli