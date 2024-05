Pioli - addio al Milan | i suoi momenti più belli in rossonero|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 24 maggio 2024) 2024-05-24 10:15:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: 21 ottobre 2019-25 maggio 2024. Da quel-Lecce, caratterizzato dal pareggio in extremis dei salentini grazie a Calderoni, a-Salernitana di sabato saranno trascorsi circa 4 anni e mezzo. 4 anni e mezzo nei quali Stefanoè stato il condottiero di una squadra capace di aprire un ciclo importante dopo diverse stagioni all’insegna della mediocrità e restituire ilad una dimensione più convenzionale. La prima qualificazione alla Champions League a distanza di 7 anni dall’ultima partecipazione, uno Scudetto che mancava da 11 ed una semifinale di Champions che non si vedeva addirittura dal trionfo del 2007. In successione, il tecnico emiliano – che con l’ultima giornata di campionato si congederà definitivamente dal pubblico rossonero – ha saputo raccogliere risultati che a San Siro non si vedevano da diverso tempo.