Pioli - addio al Milan con stile L' arte di salutarsi senza rancore

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il modello ideale è sempre Claudio Ranieri, ma nel grande impatto emotivo del suo saluto a Cagliari e alla Sardegna ha pesato molto l'idea del ritiro per sempre e della necessità di celebrare uno dei grandi del calcio italiano contemporaneo. Non tutti gli addii sono uguali e non tutti possono essere come quelli di Sir Claudio a reti unificate. La primavera è per definizione tempo di strappi e saluti e questa del 2024 non ha fatto eccezione. C'è modo e modo, però, per dirsio anche solo arrivederci. Stefanoe il, ad esempio, hanno scelto una forma non del tutto chiara nel contenuto (risoluzione? buonuscita?) ma trasparente nell'intento: darsi atto reciprocamente che dopo quattro anni e mezzo era arrivato il momento di separare le rispettive strade, lasciare agli avvocati la sistemazione delle questioni legali e riconoscere il bello del cammino percorso insieme. Nello specifico: lo scudetto 2022 e la continuità con cui il lavoro diha tenuto ilnelle zone nobili della Serie A e in Europa.