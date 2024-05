(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – “Contro l’presto non avremo a disposizione soltanto farmaci somministrabili attraverso iniezioni sottocutanee ma anche terapiedare non più quotidianamente ma anche soltanto. A breve avremo farmaci ancora più potenti e innovativi che però entreranno nel mercato italiano tra qualche mese, non prima del. Negli Usa grazie a questi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

Piazza (Sicob): "Entro 2025 anti-obesità orali da assume settimanalmente" - Piazza (Sicob): "Entro 2025 anti-obesità orali da assume settimanalmente" - ‘Più potenti e innovativi ma guai a considerarli unica arma contro patologia multifattoriale' ... adnkronos

ARTA Abruzzo lancia il concorso per assistenti amministrativi diplomati - ARTA Abruzzo lancia il concorso per assistenti amministrativi diplomati - L’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) Abruzzo ha indetto un concorso pubblico per assistenti amministrativi diplomati. laquilablog

Avviso di selezione pubblica per un facilitatore digitale - Avviso di selezione pubblica per un facilitatore digitale - Il Comune di Cento cerca un facilitatore digitale part-time. Diploma e Patente B richiesti. Prove scritte e orali a giugno. Assunzione fino al 2025. ilrestodelcarlino