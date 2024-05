Piazza di Siena - Italia ottava nella Coppa delle Nazioni Di Paola | Stiamo crescendo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Al termine di una giornata intensa si è conclusa la. Il torneo cinque stelle di equitazione, svoltosisplendida cornice didi, ha visto trionfare, 12 anni dopo l’ultima volta, una Germania impeccabile, autrice di sei percorsi netti, che gli sono valsi il primato senza dover neanche disputare l’ultimo giro. L’, che ha schierato Lorenzo De Luca, Emanuele Camilli, Giulia Martinengo Marquet e il giovane Giacomo Casadei, chiude all’ottavo posto davanti a Emirati Arabi Uniti e Australia, con una prestazione in chiaroscuro: un primo giro condito da qualche errore di troppo che per poco non costava l’accesso al secondo, in parte riscattato con una seconda manche quasi perfetta, macchiata solo da un errore di De Luca. “Personalmente sono molto soddisfatto, ringrazio i ragazzi e tutto lo staff degli atleti perché hanno fatto unadifficile, perché quella di Roma è considerata unamolto difficile, l’hanno fattaperché il secondo giro è stato meglio del primo e questo è un risultato importante che ci conforta.

"Piazza di Siena è un valore aggiunto per la città di Roma, per la Federazione e per gli sport equestri in generale". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul Concorso di Piazza di Siena nel giorno della Coppa delle Nazioni.

E' venerdì a Roma, ma a piazza di siena sembra già domenica. Le Antiche Tribune sono sold out già da mezzogiorno e i prati adiacenti l'Ovale sono la comoda alternativa 'green'.