Piazza di Siena 2024 oggi in tv | orario Coppa delle Nazioni - programm - streami -g, avversarie dell’Italia

(Di venerdì 24 maggio 2024) A Villa Borghese è il giorno dellanell’ambito della manifestazione equestre didi, comprendente le gare dello CSIO di Roma: saranno 10 i Paesi in gara, con l’Italia che partirà per ultima nelle rotazioni della prima tornata. I migliori otto quartetti della prima manche saranno ammessi alla seconda. LA DIEETTA LIVE DELLADIDALLE 14.30 Il selezionatore, Marco Porro, ha deciso di schierare, nell’ordine, Lorenzo De Luca su Cappuccino 194, Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Emanuele Camilli su Chacco’s Girlstar e Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’Isle. Prima manche alle 14.30, seconda alle 16.35. Lasarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD fino alle 16.10 (prima manche) ed inng su Rai Play e www.di.it e poi in sintesi in differita dalle 18.55 su Rai 2 HD (seconda manche).

Il Piazza di Siena 2024 si è ufficialmente aperto. Nel meraviglioso campo di gara all’interno della cornice di Villa Borghese sono andate in archivio le prime competizioni, in attesa della Coppa delle Nazioni, che si terrà domani – venerdì 24 maggio – e del Gran Premio individuale – in programma domenica 26 maggio. oasport

