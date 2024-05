Piano salva casa - voi sfrutterete il nuovo decreto?

Il governo Meloni ha approvato il decreto Salva casa voluto da Matteo Salvini. Ecco cosa cambia con le novità inserite nel testo, che entrerà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale: nuove regole su doppia conformità, tolleranze ed edilizia libera. fanpage

Ci sono parecchie novità all'esame del Consiglio dei ministri, in programma questa mattina. In primis il Piano Salva Casa voluto da Matteo Salvini, ma non solo: in agenda c'è anche un decreto in materia di sport (per una commissione di vigilanza sui conti delle società) e un disegno di legge sulla sicurezza delle ferrovie.

