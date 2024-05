Piano Salva Casa - ok dal Governo al ddl | meno burocrazia e via libera a soppalchi e tende da sole

(Di venerdì 24 maggio 2024) Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto Salva, fortemente voluto dal vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. L’obiettivo è “re” gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi. Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. In particolare: su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile; sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione; sulle parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd.

Va verso il disco verde dell’esecutivo il decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Prevede sanzioni più leggere per le violazioni in materia di tasse. ilsole24ore

Salvini elenca cosa rientra nel 'salva-casa': "Dalle verande alle porte interne" - Salvini elenca cosa rientra nel 'salva-casa': "Dalle verande alle porte interne" - Foto d'archivio Il consiglio dei ministri, dopo poco più di un’ora, ha dato il via libera al decreto Salva-casa. Un intervento che, secondo il governo, permetterà di sanare piccole difformità… Leggi ... informazione

Autonomia, no della Cei: “Minaccia basi solidarietà” - Autonomia, no della Cei: “Minaccia basi solidarietà” - "Da sempre ci sta a cuore il benessere di ogni persona, delle comunità, dell'intero Paese, mentre ci preoccupa qualsiasi tentativo di accentuare gli squilibri ... lapresse

Salvini dopo il via libera al Salva-casa: “Soddisfatto”. Slitta l’intervento per i grattacieli di Milano, “chiarimento” sul Redditometro - Salvini dopo il via libera al Salva-casa: “Soddisfatto”. Slitta l’intervento per i grattacieli di Milano, “chiarimento” sul Redditometro - Lo stesso Mit ha sintetizzato in una nota i punti ritenuti qualificanti. L'obiettivo dichiarato è "liberare" gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la ... repubblica